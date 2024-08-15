Семь параатлетов из 92 проходят этап проверки, окончательного решения пока нет

85 из 92 российских паралимпийцев уже получили аккредитационные карточки для участия в Играх-2024

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почти все спортсмены, выбранные для участия в Паралимпийских играх в Париже, получили аккредитацию, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков агентству ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under free more info

Он отметил, что аккредитационные карточки уже находятся в офисе в Москве, и в настоящее время проходит проверка по семи спортсменам, окончательного решения пока не приняли.

Из 92 спортсменов планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 настольных теннисистов, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов — 85 из них уже получили аккредитацию.

Важно отметить, что российские паралимпийцы в Париже будут выступать под нейтральным флагом в соответствии с условиями, установленными Международным паралимпийским комитетом.

Соревнования в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Российским параатлетам нельзя участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, и их медали не будут учитываться в общем зачете.

Напоминаем, телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию Паралимпийских игр.