Сын нападающего "Спартака" Соболева во время трансляции назвал "Зенит" бомжами

Сын игрока "Спартака" Соболева оскорбил "Зенит" в прямом эфире

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

В социальных сетях расходится видео, на котором сын нападающего "Спартака" Александра Соболева наносит оскорбление "Зениту" в прямом эфире. При этом именно в эту команду может перейти его отец.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Видео с оскорблениями "Зенита" активно обсуждается в социальных сетях. В нём сын Соболева, Александр, оскорбляет "Зенит" и называет его игроков "бомжами". Это произошло во время прямой трансляции на платформе Twitch.

Как пишет Telegram-канал Mash, согласно правилам платформы, бан можно получить за оскорбление кастовой принадлежности человека. Кроме того, Александру ещё не исполнилось 18 лет, что также запрещено правилами.

"Теперь у Александра нет доступа к каналу, но, если верить инсайдерам, есть шанс переехать в Питер — со слов Ивана Карпова, "Зенит" предложил за нападающего 10-12 млн евро", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сама трансляция могла быть проведена некоторое время назад, однако точная дата неизвестна.