Пловчиха Аделина Разетдинова поделилась своими мыслями о Паралимпиаде

Аделина Разетдинова о Паралимпиаде в Париже: хочется показать самый высокий результат

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пловчиха из паралимпийской сборной России Аделина Разетдинова подчеркнула в интервью с "Матч ТВ", что ни одни соревнования в мире не сравнятся с Паралимпийскими играми.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

"Эмоции очень смешанные — от радости до страха лишь один шаг. Иногда приходит огромная радость, что я добилась этого и отобралась на Паралимпиаду, что появилась возможность попасть в эту большую спортивную сказку. Я выступала в Токио‑2020, и это что‑то невероятное. Никакие чемпионаты мира и Европы с этим не сравнятся. Паралимпиада — это огромная сказка, в которой участвуют люди со всего мира, и ты тоже там. Ради этого стоит много лет тренироваться и работать", — отметила Аделина.

Россиянка Аделина Разетдинова является бронзовым призером Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

Во вторник в Калуге прошла открытая тренировка российских пловцов перед предстоящими Паралимпийскими играми в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил "Матч ТВ", что заявки на участие в Играх были направлены на 92 спортсменов. В составе делегации будут 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, по два в триатлоне и тхэквондо.