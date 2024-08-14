Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские регионы столкнулись с масштабной атакой беспилотников
Полотенце в подарок работает как пожелание смерти, предупредила парапсихолог
Простой способ приготовления кукурузы в початках
Какое простое средство поможет увеличить урожай капусты
Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения
Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС

Томас Бах о будущем бокса в программе Олимпийских игр

Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр
1:19
Спорт

Всё более реальной становится угроза исключения бокса из программы Олимпийских игр., сообщает "Спорт-Экспресс".

Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр
Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, PDM

Это подтвердил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявив, что решение по этому вопросу будет принято не раньше следующего года.

Стоит отметить, что бокс так и не включён в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. А результаты Олимпиады в Париже вряд ли могут служить поводом для оптимизма: хозяева ближайших Игр, американцы, выступили неудачно, а их главные соперники, китайцы, напротив, завоевали три золотые медали.

Ситуация осложняется гендерными скандалами и непростыми отношениями между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса (IBA). На этом фоне не без проблем прошёл и сам турнир по боксу на Олимпиаде. Например, Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за неудачных гендерных тестов, но всё равно приняли участие в Играх-2024 в Париже. Обе спортсменки выиграли в столице Франции золотые медали.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Последние материалы
Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Тренировка до отказа мышц: когда это действительно необходимо
Aktuality: медведь напал на туриста в Словакии
Frontiers in Nutrition: веганская диета самая эффективная для похудения
Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
NTV: российские туристы пострадали от камнепада в Турции
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.