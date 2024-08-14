Томас Бах о будущем бокса в программе Олимпийских игр

Бокс находится на грани исключения из программы Олимпийских игр

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Всё более реальной становится угроза исключения бокса из программы Олимпийских игр., сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, PDM

Это подтвердил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявив, что решение по этому вопросу будет принято не раньше следующего года.

Стоит отметить, что бокс так и не включён в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. А результаты Олимпиады в Париже вряд ли могут служить поводом для оптимизма: хозяева ближайших Игр, американцы, выступили неудачно, а их главные соперники, китайцы, напротив, завоевали три золотые медали.

Ситуация осложняется гендерными скандалами и непростыми отношениями между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса (IBA). На этом фоне не без проблем прошёл и сам турнир по боксу на Олимпиаде. Например, Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за неудачных гендерных тестов, но всё равно приняли участие в Играх-2024 в Париже. Обе спортсменки выиграли в столице Франции золотые медали.