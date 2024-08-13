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Певец Лоза назвал Олимпиаду без россиян кастрированной

Лоза считает Олимпиаду без российских атлетов кастрированной
0:39
Спорт

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что он думает о прошедшей в Париже Олимпиаде.

Лоза считает Олимпиаду без российских атлетов кастрированной
Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, PDM

"Мы всегда сравнивали результаты своих спортсменов с чужими. Если наши не соревнуются, то за кого болеть? На этой Олимпиаде в основном пиарили скандалы. Никто не говорил о результатах…Олимпиада без россиян — кастрированная. Наше отстранение не имеет никакого основания", — цитирует певца "СЭ".

Напомним, что ОИ-2024 завершились 11 августа. Неофициальным победителем в медальном зачете стала сборная США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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