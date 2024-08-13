Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что он думает о прошедшей в Париже Олимпиаде.
"Мы всегда сравнивали результаты своих спортсменов с чужими. Если наши не соревнуются, то за кого болеть? На этой Олимпиаде в основном пиарили скандалы. Никто не говорил о результатах…Олимпиада без россиян — кастрированная. Наше отстранение не имеет никакого основания", — цитирует певца "СЭ".
Напомним, что ОИ-2024 завершились 11 августа. Неофициальным победителем в медальном зачете стала сборная США.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.