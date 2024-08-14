Кремлев поблагодарил медиков за помощь Двали

Кремлев поблагодарил врачей за то, что они спасали глаз Двали

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выразил благодарность хирургам, которые опирировали российского боксера Дмитрия Двали и спасли ему глаз.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

У него была серьезная травма после инцидента с избиением в Феодосии.

"Огромная благодарность мастерству Юсефа Наима Юсефа, его команды и клиники, где проделали эту сложнейшую работу по восстановлению и спасению глаза", — написал Кремлев в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 июля, когда Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа ему сделали операцию.

А 12 августа стало известно, что Двали избили в клубе. Он был пьян и ударил девушку, пишет "СЭ".

Детали

Двали, Дмитрий Юрьевич

Дмитрий Юрьевич Двали (род. 8 сентября 2000, Пугачёв, Саратовская область, Россия) — российский боксёр-любитель, выступающий в наилегчайшей и в легчайшей весовых категориях. Выступает за сборную России по боксу, мастер спорта России международного класса (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024), чемпион мира среди военнослужащих (2021), чемпион России (2022), чемпион России среди молодёжи до 22 лет (2021), победитель командного Кубка России (2022), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях. Источник Кремлёв, Умар Назарович

Ума́р Наза́рович Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфуллоев; род. 1 ноября 1982, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) (с 12 декабря 2020 года), первый вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) (с февраля 2019 года). Действующий член исполнительного комитета и бывший генеральный секретарь Федерации бокса России (2017—2020). Источник Бокс

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках. Источник