Роберто заплакал во время церемонии, посвященной уходу из "Барселоны"

Футболист Роберто не сдержал слез на церемонии по поводу ухода из "Барселоны"

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Испанский футболист Серхи Роберто расплакался, когда прощался с товарищами по команде. Прошла церемония, посвященная его уходу из "Барселоны".

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Ранее, 11 августа, 32-летний полузащитник сообщил, что не будет переподписывать с клубом соглашение. На церемонии, появященной уходу игрока, были и экс-игроки каталонцев Карлес Пуйоль, Хави, Жерар Пике и Хуан Карлос Унсуэ.

"Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча? "Барса" всегда будет клубом всей моей жизни", — цитирует Роберто Mundo Deportivo.

Он выступал за главную команду с 2011 года.

Детали

Роберто, Сержи

Се́ржи Робе́рто Карнисер (7 февраля 1992, Реус, Испания) — испанский футболист, правый защитник, полузащитник. Источник Барселона (футбольный клуб)

«Барсело́на», также известный как «Ба́рса» — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Источник