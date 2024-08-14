Роберто заплакал во время церемонии, посвященной уходу из "Барселоны"

Испанский футболист Серхи Роберто расплакался, когда прощался с товарищами по команде. Прошла церемония, посвященная его уходу из "Барселоны".
Ранее, 11 августа, 32-летний полузащитник сообщил, что не будет переподписывать с клубом соглашение. На церемонии, появященной уходу игрока, были и экс-игроки каталонцев Карлес Пуйоль, Хави, Жерар Пике и Хуан Карлос Унсуэ.
"Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча? "Барса" всегда будет клубом всей моей жизни", — цитирует Роберто Mundo Deportivo.
Он выступал за главную команду с 2011 года.
Детали
Роберто, Сержи
Се́ржи Робе́рто Карнисер (7 февраля 1992, Реус, Испания) — испанский футболист, правый защитник, полузащитник. Источник
Барселона (футбольный клуб)
«Барсело́на», также известный как «Ба́рса» — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Источник
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