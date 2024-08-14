Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 культур, которые ни в коем случае нельзя высаживать вблизи смородины
Россиянам рассказали, как нейросети помогают мошенникам подделывать аудио и видео
Следователи учтут трагедии Майкла Джексона и Мака Миллера в деле Мэттью Перри
Обнаружено ритуальное жертвоприношение ребёнка в древнем городе Мексики
Doma.ai: обязанности управляющих компаний известны 83% россиян
Кремлев поблагодарил врачей за то, что они спасали глаз Двали
Как новичку-водителю научиться уверенно ездить?
Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Журова считает, что России сейчас не стоит возвращаться в олимпийское движение

Роберто заплакал во время церемонии, посвященной уходу из "Барселоны"

Футболист Роберто не сдержал слез на церемонии по поводу ухода из "Барселоны"
0:46
Спорт

Испанский футболист Серхи Роберто расплакался, когда прощался с товарищами по команде. Прошла церемония, посвященная его уходу из "Барселоны".

Футболист Роберто не сдержал слез на церемонии по поводу ухода из "Барселоны"
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Ранее, 11 августа, 32-летний полузащитник сообщил, что не будет переподписывать с клубом соглашение. На церемонии, появященной уходу игрока, были и экс-игроки каталонцев Карлес Пуйоль, Хави, Жерар Пике и Хуан Карлос Унсуэ.

"Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча? "Барса" всегда будет клубом всей моей жизни", — цитирует Роберто Mundo Deportivo.

Он выступал за главную команду с 2011 года.

Детали

Роберто, Сержи
Се́ржи Робе́рто Карнисер (7 февраля 1992, Реус, Испания) — испанский футболист, правый защитник, полузащитник. Источник

Барселона (футбольный клуб)
«Барсело́на», также известный как «Ба́рса» — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Источник

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
Последние материалы
Как выбрать удобные сапоги на осень: практическое руководство
Беспилотные грузовики могут решить проблему нехватки водителей
Футболист Роберто не сдержал слез на церемонии по поводу ухода из "Барселоны"
Эксперты назвали типичные ошибки, допускаемые при оформлении страховых полисов
15-летняя Анна Пересильд пригрозила судом хакеру, слившему номера её фанатов
Россия сократила поставки рыбы в Южную Корею
У туристов, отдыхавших в Кавказских Минеральных Водах, остались плохие впечатления
Сервис оценки смартфонов с роботами-консультантами заработал в России
Отжимание на брусьях — лучшее упражнение для трицепса
Методы борьбы с фитофторозом томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.