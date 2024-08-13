"Зенит" объявил о переходе из "Сочи" Дркушича

В "Зенит" из "Сочи" перешел словенский игрок Ваня Дркушич. Его соглашение с санкт-петербургским клубом заключено на пять лет.
"Ваня Дркушич — игрок сине-бело-голубых!" — сообщили на официальном сайте "Зенита".
Агент футболиста сообщал, что возможная аренда Дркушича после перехода в "Зенит" пока не обсуждается. Дркушич за "Сочи" играл с января 2022 года. Его соглашение с командой было рассчитано до конца июня 2025 года.
Стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.
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