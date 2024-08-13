"Зенит" объявил о переходе из "Сочи" Дркушича

Ваня Дркушич будет играть за "Зенит"

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

В "Зенит" из "Сочи" перешел словенский игрок Ваня Дркушич. Его соглашение с санкт-петербургским клубом заключено на пять лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Ваня Дркушич — игрок сине-бело-голубых!" — сообщили на официальном сайте "Зенита".

Агент футболиста сообщал, что возможная аренда Дркушича после перехода в "Зенит" пока не обсуждается. Дркушич за "Сочи" играл с января 2022 года. Его соглашение с командой было рассчитано до конца июня 2025 года.

Стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.