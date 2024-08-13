Махачкалинское "Динамо" заявило футболиста с фамилией из 25 букв

"Динамо" Махачкала заявило иранского футболиста

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" приобрел игрока из Ирана. 21‑летний Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай теперь будет выступать за клуб в Дагестане.

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Он входит в состав сборной Ирана. Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, что такая длинная фамилия уж точно на футболке у игрока не поместится. Клуб нашел выход из ситуации. На спине у игрока будет надпись "Джавад".

Детали

Динамо (футбольный клуб, Махачкала)

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан в 1927 году. Обладатель Кубка РСФСР 1967; 8-кратный чемпион Дагестана (1937, 1938, 1939, 1940, 1946, 1953, 1954, 1957). Участник первенства СССР в 1946, 1958—1991 и первенства России в 1993—2006 годах. Был расформирован в 2007 году, а почти через 14 лет, 29 июня 2021 года был официально возрождён на базе клуба «Махачкала». Источник Хоссейннеджадмахаленколай

Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай (род. 26 июня 2003) — иранский футболист, выступающий на позиции полузащитника. В настоящее время он является игроком клуба Российской премьер-лиги «Динамо (Махачкала)». Источник