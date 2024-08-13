Теннисистка Шнайдер поднялась с 24-й на 18-ю строчку в гонке WTA

Шнайдер заняла 18-ю строчку в чемпионской гонке WTA

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Россиянка Диана Шнайдер поднялась и теперь находится на 18 месте в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации WTA. Обновлённый рейтинг появился на сайте организации.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia, CC BY 2.0

Ранее российская теннисистка дошла до полуфинала турнира WTA в Торонто. Однако там она проиграла американке Джессике Пегуле. Она стала победительницей состязания.

Лидер рейтинга ассоциации — полька Ига Швёнтек. Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, которая опустилась на две позиции. Она расположилась на 12-м месте.

Детали

Шнайдер, Диана Максимовна

Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка. Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Ролан Гаррос-2024). Источник Женская теннисная ассоциация

Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) — управляющая организация серии элитных соревнований женского профессионального тенниса, основанная в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг. Ассоциация признана ITF; её аналогом у мужчин является ATP. Источник