Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курортный сбор принёс Петербургу 342 млн рублей с начала апреля
Мамедов заявил, что Европа старалась убрать Россию из участников Олимпиады
Ваня Дркушич будет играть за "Зенит"
ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на электронику и технику
В Миссисипи обнаружен первый в регионе бивень колумбийского мамонта
Skoda Octavia: Идеальный баланс комфорта, производительности и безопасности.
Россия отказалась от июньских предложений по мирным переговорам с Украиной
Рейтинг лучших "умных" телевизоров: отличное качество по разумной цене
As: "Реал" хочет приобрести защитника сборной Испании Ляпорта

Теннисистка Шнайдер поднялась с 24-й на 18-ю строчку в гонке WTA

Шнайдер заняла 18-ю строчку в чемпионской гонке WTA
0:37
Спорт

Россиянка Диана Шнайдер поднялась и теперь находится на 18 месте в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации WTA. Обновлённый рейтинг появился на сайте организации.

Шнайдер заняла 18-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia, CC BY 2.0

Ранее российская теннисистка дошла до полуфинала турнира WTA в Торонто. Однако там она проиграла американке Джессике Пегуле. Она стала победительницей состязания.

Лидер рейтинга ассоциации — полька Ига Швёнтек. Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, которая опустилась на две позиции. Она расположилась на 12-м месте.

Детали

Шнайдер, Диана Максимовна
Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка. Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Ролан Гаррос-2024). Источник

Женская теннисная ассоциация
Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) — управляющая организация серии элитных соревнований женского профессионального тенниса, основанная в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг. Ассоциация признана ITF; её аналогом у мужчин является ATP. Источник

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Салат из огурцов по-гречески: очень быстро готовится, лёгкий и свежий
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
"Куры-дуры помогают": утекли отчёты ЦиПСО по созданию паники в России
Последние материалы
Мамедов заявил, что Европа старалась убрать Россию из участников Олимпиады
Ваня Дркушич будет играть за "Зенит"
ФАС предложила торговым сетям ограничить цены на электронику и технику
В Миссисипи обнаружен первый в регионе бивень колумбийского мамонта
Skoda Octavia: Идеальный баланс комфорта, производительности и безопасности.
Россия отказалась от июньских предложений по мирным переговорам с Украиной
Рейтинг лучших "умных" телевизоров: отличное качество по разумной цене
As: "Реал" хочет приобрести защитника сборной Испании Ляпорта
Как сохранить кабачки свежими до самой весны: рекомендации эксперта
Натяжные потолки становятся все более популярными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.