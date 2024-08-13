Теннисистка Шнайдер поднялась с 24-й на 18-ю строчку в гонке WTA

Россиянка Диана Шнайдер поднялась и теперь находится на 18 месте в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации WTA. Обновлённый рейтинг появился на сайте организации.
Ранее российская теннисистка дошла до полуфинала турнира WTA в Торонто. Однако там она проиграла американке Джессике Пегуле. Она стала победительницей состязания.
Лидер рейтинга ассоциации — полька Ига Швёнтек. Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, которая опустилась на две позиции. Она расположилась на 12-м месте.
Детали
Шнайдер, Диана Максимовна
Диа́на Макси́мовна Шна́йдер (род. 2 апреля 2004, Жигулёвск, Самарская область) — российская теннисистка. Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Ролан Гаррос-2024). Источник
Женская теннисная ассоциация
Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) — управляющая организация серии элитных соревнований женского профессионального тенниса, основанная в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг. Ассоциация признана ITF; её аналогом у мужчин является ATP. Источник
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