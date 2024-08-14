Свищев считает Коу фаворитом на место Томаса Баха

Депутат Свищев назвал Коу фаворитом в состязании за пост главы МОК вместо Баха

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал фаворита в борьбе за место главы Международного олимпийского комитета. Он считает, что это глава World Athletics Себастьян Коу.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

По словам политика, его избрание скорее не будет отвечать интересам нашей страны, однако с любым руководителем МОК нужно выстроить рабочие отношения для восстановления позиций РФ.

"Он уже и на посту президента World Athletics, и во всем том, что связано с операционной деятельностью, много чего сделал не в пользу РФ. Но он стал олимпийским чемпионом в 1980 году, как и Томас Бах, именно в нашей стране, это странное для них стечение обстоятельств", — цитирует Свищева РИА Новости.

Он добавил, что в мире понимают, что без России и наших спортсменов олимпийское движение неполноценно.

Детали

Коу, Себастьян

Себастьян Ньюболд Коу, барон Коу (англ. Sebastian Newbold Coe, Baron Coe; род. 29 сентября 1956[…], Лондон) — британский спортсмен-легкоатлет, политический деятель и спортивный функционер. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров, чемпион и призёр чемпионатов Европы, многократный мировой рекордсмен на средних дистанциях, член Зала славы IAAF. Источник Свищёв, Дмитрий Александрович

Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель. Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту с 12 октября 2021 по 23 июля 2024 года. Член фракции Либерально-демократическая партия России. Президент Федерации кёрлинга России (2010 — н. в.). Источник Международный олимпийский комитет

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