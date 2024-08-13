"Реал" хочет купить чемпиона Европы по футболу

As: "Реал" хочет приобрести защитника сборной Испании Ляпорта

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мадридский "Реал" собирается купить футболиста на позиции защитника сборной Испании по футболу и саудовского "Аль-Насра" Эмерика Ляпорта.

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

Однако не так все просто с финансовой стороны. Руководство "Реала" не хочет платить за игрока большие деньги. Ляпорта купил "Аль-Насром" за 27 миллионов евро в прошлом году, теперь хочет выручить за него не менее 50 миллионов евро. Однако "Аль-Наср" находится в благоприятной финансовой ситуации, в клубе считают неприемлемым позволить задешево уйти футболисту, учитывая вложенные в него средства.

30-летнему Ляпорту, который платят 24 миллиона евро в год, придется пойти на огромные финансовые жертвы. Ранее он жаловался на условия в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости Спорт.

Раньше футболист играл за испанский "Атлетик" из Бильбао и английский "Манчестер Сити".