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Журова: Олимпийские киберспортивные игры — пародия на Игры будущего

Журова считает Олимпийские киберспортивные игры пародией на Игры будущего в РФ
1:23
Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что считает внедряемые МОК Олимпийские киберспортивные игры только пародией на прошедшие в Казани Игры будущего.

Журова считает Олимпийские киберспортивные игры пародией на Игры будущего в РФ
Фото: flickr.com by Jakob Wells, CC BY 2.0

Международный олимпийский комитет в Париже решил создать Олимпийские киберспортивные игры. Первые пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Эти турниры будут проводить на регулярной основе.

"Сейчас МОК, предлагая киберолимпиаду, выглядит непрофессионально. То, что сделала Россия в Казани, вот это были настоящие киберигры. А то, что будет у них, это фактически пародия… Олимпийские игры через какое-то время тоже превратятся в коммерческие соревнования. А тут Россия всех опередила с коммерческой составляющей, имеются в виду призовые", — цитирует Журову РИА Новости.

Напомним, что в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта 2024 года прошли первые Игры будущего — инновационные международные соревнования по дисциплинам в концепции фиджитал. Она объединяет классический спорт и киберспорт. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 стран, которые боролись за 10 миллионов долларов.

Детали

Журова, Светлана Сергеевна
Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (20 Источник

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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