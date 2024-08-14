Вся правда о загрязнении Сены станет известна, считает Филиппо

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на новость о госпитализации ирландского пловца после заплыва в Сене. Политик уверен, что организаторы Олимпийских игр-2024 не смогут скрывать всю правду о плохом качестве воды в реке Сена.
Ранее стало известно, что знаменосец сборной Ирландии Дэниэл Уиффен попал в больницу из-за инфекции, которой он заразился в Сене. Поэтому пловец не смог принять участие в церемонии закрытия летних Олимпийских игр, пишет "Чемпионат".
"Ирландский знаменосец был госпитализирован из-за вируса. Он участвовал в заплыве на 10 километров в свободной воде в Сене тремя днями ранее…Они не смогут долго скрывать правду", — написал Филиппо в соцсети.
Он считает, что скандал вокруг загрязнения Сены становится международным.
Кстати, Сена — одна из самых грязных рек Европы.
Детали
Филиппо, Флориан
Флориа́н Филиппо́ (фр. Florian Philippot; род. 24 октября 1981[…], Круа) — французский политик, лидер партии «Патриоты» (с 2017 года). Источник
Сена
Се́на (фр. Seine [sɛn], лат. Sequana) — река во Франции. Источник
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