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Вся правда о загрязнении Сены станет известна, считает Филиппо

Филиппо: организаторы Олимпиады не скроют правду о Сене
1:00
Спорт

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на новость о госпитализации ирландского пловца после заплыва в Сене. Политик уверен, что организаторы Олимпийских игр-2024 не смогут скрывать всю правду о плохом качестве воды в реке Сена.

Филиппо: организаторы Олимпиады не скроют правду о Сене
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Ранее стало известно, что знаменосец сборной Ирландии Дэниэл Уиффен попал в больницу из-за инфекции, которой он заразился в Сене. Поэтому пловец не смог принять участие в церемонии закрытия летних Олимпийских игр, пишет "Чемпионат".

"Ирландский знаменосец был госпитализирован из-за вируса. Он участвовал в заплыве на 10 километров в свободной воде в Сене тремя днями ранее…Они не смогут долго скрывать правду", — написал Филиппо в соцсети.

Он считает, что скандал вокруг загрязнения Сены становится международным.

Кстати, Сена — одна из самых грязных рек Европы.

Детали

Филиппо, Флориан
Флориа́н Филиппо́ (фр. Florian Philippot; род. 24 октября 1981[…], Круа) — французский политик, лидер партии «Патриоты» (с 2017 года). Источник

Сена
Се́на (фр. Seine [sɛn], лат. Sequana) — река во Франции. Источник

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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