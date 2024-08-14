Вся правда о загрязнении Сены станет известна, считает Филиппо

Филиппо: организаторы Олимпиады не скроют правду о Сене

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо отреагировал на новость о госпитализации ирландского пловца после заплыва в Сене. Политик уверен, что организаторы Олимпийских игр-2024 не смогут скрывать всю правду о плохом качестве воды в реке Сена.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Ранее стало известно, что знаменосец сборной Ирландии Дэниэл Уиффен попал в больницу из-за инфекции, которой он заразился в Сене. Поэтому пловец не смог принять участие в церемонии закрытия летних Олимпийских игр, пишет "Чемпионат".

"Ирландский знаменосец был госпитализирован из-за вируса. Он участвовал в заплыве на 10 километров в свободной воде в Сене тремя днями ранее…Они не смогут долго скрывать правду", — написал Филиппо в соцсети.

Он считает, что скандал вокруг загрязнения Сены становится международным.

Кстати, Сена — одна из самых грязных рек Европы.

Детали