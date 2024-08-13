Мамедов: Европа боролись против участия россиян в Олимпиаде, но провалилась

Большинство ведущих стран ЕС корыстно боролись против участия спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже, однако спортсмены этих сборных серьезно уступили в борьбе за медали соревнований. Таким мнением поделился президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
"Удивительно, как самые недружественные к нам ведущие страны Европы так растеряли свои позиции. Медали в основном завоевывали спортсмены из трех азиатских стран — Японии, Южной Кореи и Гонконга. Европа же провалилась", — цитирует Мамедова РИА Новости.
По его словам, возвращение россиян поддерживали азиатские, африканские и панамериканские регионы, большинство же стран Европы боролись против участия атлетов из РФ. Дело тут не только в политических целях, но и в сильных конкурентах.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Россия не участвовала в медальном зачете.
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