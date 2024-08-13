Мамедов: Европа боролись против участия россиян в Олимпиаде, но провалилась

Мамедов заявил, что Европа старалась убрать Россию из участников Олимпиады

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Большинство ведущих стран ЕС корыстно боролись против участия спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже, однако спортсмены этих сборных серьезно уступили в борьбе за медали соревнований. Таким мнением поделился президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Удивительно, как самые недружественные к нам ведущие страны Европы так растеряли свои позиции. Медали в основном завоевывали спортсмены из трех азиатских стран — Японии, Южной Кореи и Гонконга. Европа же провалилась", — цитирует Мамедова РИА Новости.

По его словам, возвращение россиян поддерживали азиатские, африканские и панамериканские регионы, большинство же стран Европы боролись против участия атлетов из РФ. Дело тут не только в политических целях, но и в сильных конкурентах.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Россия не участвовала в медальном зачете.