Мамедов: Европа боролись против участия россиян в Олимпиаде, но провалилась

Мамедов заявил, что Европа старалась убрать Россию из участников Олимпиады

Your browser does not support the audio element.

Большинство ведущих стран ЕС корыстно боролись против участия спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в Париже, однако спортсмены этих сборных серьезно уступили в борьбе за медали соревнований. Таким мнением поделился президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0