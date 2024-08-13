UFC убрал из ростера российского спортсмена Дениса Тюлюлина. Это произошло из-за того, что на его счету четыре поражения с февраля.
Последний поединок 36-летнего Тюлюлина 3 августа провел в ходе турнира UFC в Абу-Даби. Он уступил американцу Седрику Дюма единогласным решением судей.
Портал "Чемпионат" сообщает, что с февраля 2023 года россиянин потерпел четыре поражения. На егосчету 20 поединков, из них десять побед, из которых девять — нокаутом, при десяти поражениях (три — нокаутом). Один бой признали несостоявшимся.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.