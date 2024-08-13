Тюлюлин теперь не входит в ростер UFC

UFC убрал из списка активных спортсменов россиянина Тюлюлина

UFC убрал из ростера российского спортсмена Дениса Тюлюлина. Это произошло из-за того, что на его счету четыре поражения с февраля.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Последний поединок 36-летнего Тюлюлина 3 августа провел в ходе турнира UFC в Абу-Даби. Он уступил американцу Седрику Дюма единогласным решением судей.

Портал "Чемпионат" сообщает, что с февраля 2023 года россиянин потерпел четыре поражения. На егосчету 20 поединков, из них десять побед, из которых девять — нокаутом, при десяти поражениях (три — нокаутом). Один бой признали несостоявшимся.