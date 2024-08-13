Как прокачать трицепсы за 10 минут в день? Идеальное упражнение

Отжимание на брусьях — лучшее упражнение для трицепса

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Трицепс — это важная часть рук, отвечающая за их силу и форму. Если вы хотите сделать свои руки более рельефными и сильными, вам нужно знать эффективное упражнение для трицепса.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Одним из лучших упражнений для тренировки трицепсов является "отжимание на брусьях".

Как его выполнять?

1. Исходное положение. Установите брусья на уровне груди. Обопритесь на них, держите тело прямо.

2. Техника выполнения. Опустите тело вниз, сгибая локти под углом 90 градусов. Затем вернитесь в исходное положение.

3. Количество повторений. Начните с 3 подходов по 8-12 повторений. Постепенно увеличивайте количество повторений.

Детали

Трёхглавая мышца плеча

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale). Источник Брусья

В спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках: у мужчин — параллельные брусья; у женщин — разновысокие брусья. Источник