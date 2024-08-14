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4 упражнения йоги на стуле для начинающих

Названы упражнения йоги для начинающих
1:36
Спорт

Растяжка сидя

Начните с растяжки сидя. Сядьте на стул и поставьте ноги на пол. Положите руки на колени или бедра. Вдохните, выгните спину и переместите взгляд вверх к потолку, чтобы принять позу коровы. Затем выдохните, округлите спину и подтяните подбородок к груди, чтобы принять позу кошки. Стремитесь к 8-10 повторениям.

Названы упражнения йоги для начинающих
Фото: flickr. com by Robert Bejil, CC BY 2.0

Скручивание позвоночника сидя

Начните следующее упражнение, сядьте прямо и поставьте ноги на пол. Положите правую руку на внешнюю сторону левого бедра, а левую положите за стул. Вдохните, а когда выдохнете, повернитесь влево. Оставайтесь в этом положении от 20 до 30 секунд, прежде чем сменить сторону.

Сгибания вперед

При сгибании вперед сидя вы будете сидеть на краю сиденья и ставить ноги на ширине бедер на пол. Вдохните и сядьте прямо. На выдохе надавите на бедра и наклоните тело вперед. Вы можете держать руки на бедрах или голенях. Оставайтесь в таком положении от 20 до 30 секунд.

Растяжка плеч сидя

Для растяжки плеч сидя сядьте на стул и поставьте ноги на пол. Вытяните правую руку прямо перед собой, удерживая ее на уровне плеч. Прижмите левую руку к кончикам пальцев правой руки, чтобы создать некоторое сопротивление. Задержитесь в этом положении на 15-20 секунд, прежде чем повторить на противоположной стороне.

Детали

Йога
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма. Источник

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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