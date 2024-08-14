«Матч ТВ» будет транслировать Паралимпийские игры в Париже

Телеканал «Матч ТВ»: следим за Паралимпийскими играми вместе!

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Телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже. В них примут участие 92 спортсмена из России - половина ранее уже становились призерами Игр. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

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Российские параатлеты примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо.

"Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них, фактически, основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете. Многие спортсмены имеют опыт выступления на Паралимпиадах, неоднократно поднимались на пьедестал почета и знают вкус больших побед. Каждый паралимпиец — уже герой, ярчайший пример безграничной силы духа и человеческих возможностей. С большой гордостью покажем выступления наших ребят на каналах "Матч!" и обсудим их в студиях "Все на Матч!" — сообщил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.

Детали

Матч ТВ

«Матч ТВ» — общероссийский федеральный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Вещает круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино» (АСК-3). Источник