Как похудеть за 14 дней: советы фитнес-эксперта Анастасии Юрпаловной

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова поделилась методом для похудения за 14 дней и сохранения достигнутых результатов. Об этом сообщает Men Today.
Юрпалова подчеркнула необходимость включения в тренировочный план силовых упражнений для укрепления мышц и ускорения метаболизма. Она отметила, что важно соблюдать баланс между кардиотренировками и силовыми упражнениями для достижения лучших результатов.
Эксперт указала, что потеря веса на 0,5-1 кг в неделю является здоровым и безопасным темпом. Этот подход позволяет организму постепенно адаптироваться к изменениям, не причиняя ему вреда. Она также рекомендовала придерживаться полезных и нежирных углеводов, таких как овощи, крупы, фрукты и нежирные молочные продукты.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.