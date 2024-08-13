Как похудеть за 14 дней: советы фитнес-эксперта Анастасии Юрпаловной

Секреты успешного похудения за 2 недели

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Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова поделилась методом для похудения за 14 дней и сохранения достигнутых результатов. Об этом сообщает Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Юрпалова подчеркнула необходимость включения в тренировочный план силовых упражнений для укрепления мышц и ускорения метаболизма. Она отметила, что важно соблюдать баланс между кардиотренировками и силовыми упражнениями для достижения лучших результатов.

Эксперт указала, что потеря веса на 0,5-1 кг в неделю является здоровым и безопасным темпом. Этот подход позволяет организму постепенно адаптироваться к изменениям, не причиняя ему вреда. Она также рекомендовала придерживаться полезных и нежирных углеводов, таких как овощи, крупы, фрукты и нежирные молочные продукты.