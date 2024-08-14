Журова обратила внимание на унизительный статус россиян на ОИ-2024: "Мы сейчас для них никто"

Журова считает, что России сейчас не стоит возвращаться в олимпийское движение

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказала мнение, что России пока не следует возвращаться в олимпийское движение.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По её словам, выступление на Олимпиаде в текущем формате, когда страна не приглашена официально и спортсмены принимаются в унизительном статусе, неприемлемо.

Журова подчеркнула, что ситуация стала особенно наглядной, когда награждение фигуристов прошло без участия российских спортсменов, и им не вручили бронзовые медали.

"Нужно ли участвовать в этом олимпийском движении, в каком формате, должны ли мы туда вернуться? Действительно, как страну нас туда не приглашали, только в унизительном статусе. Абсолютно показательно, что награждение фигуристов прошло без нас, без вручения бронзовых медалей", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.

В её мнении, Россия сейчас не имеет значимого статуса для международного олимпийского сообщества, и в этой ситуации следует сосредоточиться на проведении собственных соревнований.

Российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024, завоевали лишь одно серебро в парном разряде — эту медаль получили теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Детали

Журова, Светлана Сергеевна

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016. Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 метров (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров. Член спортивного общества «Динамо». Источник