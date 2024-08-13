Частые ошибки новичков в тренажерном зале: советы фитнес-тренера Елены Соболь

Фитнес-тренер Елена Соболь выделила распространенные ошибки, которые совершают новички в тренажерном зале. Её советы публикует "Спорт-Экспресс".
Соболь пояснила, что новички часто переоценивают свои силы и начинают тренироваться с слишком большими весами. Это может привести к травмам или потере интереса к занятиям.
"Рекомендую на старте обратиться к фитнес-тренеру. Он подберёт подходящий вес и научит правильной технике выполнения упражнений", — отметила тренер.
Другой распространённой ошибкой, по её мнению, являются большие промежутки между тренировками. Она советует новичкам заниматься два-три раза в неделю. Также важно контролировать продолжительность тренировок, чтобы не заниматься слишком мало или чрезмерно долго.
"Оптимальное время тренировки — от 50 минут до 1,5 часа, включая кардионагрузку после основной части", — добавила Соболь.
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