Упражнения для людей старше 60: советы по улучшению равновесия и гибкости от фитнес-эксперта

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова поделилась основными рекомендациями для тренировок после 60 лет, сообщает Men Today.
Юрпалова советует уделять внимание упражнениям на равновесие и гибкость, так как они помогают снизить риск падений и облегчают выполнение повседневных задач. Для тренировки баланса можно попробовать стоять на одной ноге или пройтись, перекатываясь с пятки на носок. Гибкость улучшится благодаря осторожной растяжке мышц.
Кроме того, эксперт отметила, что такие активности, как ходьба, танцы, плавание или аквааэробика, способствуют поддержанию здоровья сердца и легких. Вместо силовых тренировок лучше выполнять отжимания от стены, подъемы ног назад и в стороны, а также разгибания коленей.
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