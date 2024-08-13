Упражнения для людей старше 60: советы по улучшению равновесия и гибкости от фитнес-эксперта

Равновесие и гибкость: как поддерживать здоровье после 60

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Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова поделилась основными рекомендациями для тренировок после 60 лет, сообщает Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by ErharYaksaa, CC BY-SA 4.0

Юрпалова советует уделять внимание упражнениям на равновесие и гибкость, так как они помогают снизить риск падений и облегчают выполнение повседневных задач. Для тренировки баланса можно попробовать стоять на одной ноге или пройтись, перекатываясь с пятки на носок. Гибкость улучшится благодаря осторожной растяжке мышц.

Кроме того, эксперт отметила, что такие активности, как ходьба, танцы, плавание или аквааэробика, способствуют поддержанию здоровья сердца и легких. Вместо силовых тренировок лучше выполнять отжимания от стены, подъемы ног назад и в стороны, а также разгибания коленей.