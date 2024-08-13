Пилатес без травм: тренировки с собственным весом для укрепления тела

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина поделилась мнением о пользе пилатеса для фигуры.
По словам эксперта, заметные результаты можно увидеть спустя полгода регулярных тренировок.
"Тело становится более подтянутым, улучшается осанка. Укрепляются мышцы спины и пресса, что облегчает поддержание ровного корпуса и предотвращает сутулость", — отметила она.
Бахтурина также подчеркнула, что пилатес не создает ударной нагрузки на организм. "Мы работаем исключительно с собственным весом, что минимизирует риск травм. Все упражнения выполняются медленно и с акцентом на дыхание", — объяснила тренер.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.