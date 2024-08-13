Пилатес без травм: тренировки с собственным весом для укрепления тела

Эксперт рассказала о пользе пилатеса для фигуры и осанки

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Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина поделилась мнением о пользе пилатеса для фигуры.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski, CC BY 2.0

По словам эксперта, заметные результаты можно увидеть спустя полгода регулярных тренировок.

"Тело становится более подтянутым, улучшается осанка. Укрепляются мышцы спины и пресса, что облегчает поддержание ровного корпуса и предотвращает сутулость", — отметила она.

Бахтурина также подчеркнула, что пилатес не создает ударной нагрузки на организм. "Мы работаем исключительно с собственным весом, что минимизирует риск травм. Все упражнения выполняются медленно и с акцентом на дыхание", — объяснила тренер.