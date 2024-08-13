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Где и когда можно посмотреть первые выступления юниоров перед началом сезона

Стартуют контрольные прокаты юниоров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко
Спорт

Приближается начало сезона в фигурном катании. Традиционно он стартует с контрольных прокатов, где спортсмены приоткрывают завесу тайны и объявляют музыку для своих новых программ. Кроме того, они рассказывают о том, какой контент будут готовить к соревнованиям, сообщает "Чемпионат".

Стартуют контрольные прокаты юниоров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM

Эксперты оценивают физическую форму спортсменов, а зрители могут отметить, кто из фигуристов планирует выполнять один, два, три или больше четверных прыжков.

Первыми на лёд выйдут юниоры. Молодые таланты под руководством Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и других тренеров встретятся в Новогорске с 14 по 29 августа.

Выступления будущих звёзд фигурного катания также можно посмотреть на сайте Первого канала.

Среди участниц-девушек Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчëва, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачёва, Алёна Принёва, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина и Алиса Юрова.

Юноши: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев и Арсений Федотов.

Участники в парном катании и в танцах на льду уточняются.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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