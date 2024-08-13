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Макрон ответил хейтерам ОИ-2024

Макрон заявил хейтерам, что они были неправы на счет Олимпиады
0:58
Спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все те, кто не верил в Олимпийские игры, оказались неправы. Он подвел итоги Игр-2024.

Макрон заявил хейтерам, что они были неправы на счет Олимпиады
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

"На Олимпиаде только один проигравший: это дух неудачи, — высказался Макрон. — Все, кто не верил в Игры, оказались неправы как в вопросах организации, так и спорта. В глубине души меня тронула способность французов к энтузиазму и эмоциям", — цитирует Макрона L'equipe.

Он несмотря ни на что гордится Олимпиадой и не склонен драматизировать те моменты, о которых в последние две недели писали все мировые издания.

Напомним, что Олимпийские игры завершились 11 августа. Макрон сказал и о спортивном успехе французов — страна финишировала пятой в общем зачете с 16 золотыми медалями, это лучший результат с Олимпиады 1900 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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