Из-за инфляции стоимость олимпийских медалей достигла рекордного уровня в истории

Стоимость олимпийских медалей достигла рекордного уровня в истории

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Стоимость олимпийских медалей достигла рекордного уровня в истории, что связано с историческим ростом цен на золото. На момент закрытия Олимпийских игр 2024 года, которое состоится 11 августа на стадионе "Стад де Франс" в Париже, цена золота составила 2501 доллар за тройскую унцию — на 14% больше по сравнению с мартом этого года.

Фото: flickr.com by Tsutomu Takasu, CC BY 2.0

Одновременно французский пловец Леон Маршан установил новый рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года, выиграв четыре золотые медали и одну бронзовую. Он также побил мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием, показав время 4 минуты 2,95 секунды.