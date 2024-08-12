На Олимпийских играх в Париже прошли два значимых баскетбольных матча.
Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими впечатлениями о каждом из них. Во вторник он отметил отличную игру национальной команды в финале женского турнира против сборной США, завершившемся победой американок со счетом 67:66. Макрон подчеркнул, что "все было возможно", но французской команде не удалось добиться победы.
Днем ранее Макрон также прокомментировал финал мужского турнира между сборными Франции и США, где американцы одержали победу со счетом 98:87.
Президент похвалил свою команду за впечатляющее выступление, назвав их путь невероятным и призвав гордиться достигнутыми успехами.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.