Макрон похвалил французские сборные после напряженных финалов в баскетболе на Олимпиаде

Макрон похвалил французские сборные на Олимпийских играх

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Олимпийских играх в Париже прошли два значимых баскетбольных матча.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими впечатлениями о каждом из них. Во вторник он отметил отличную игру национальной команды в финале женского турнира против сборной США, завершившемся победой американок со счетом 67:66. Макрон подчеркнул, что "все было возможно", но французской команде не удалось добиться победы.

Днем ранее Макрон также прокомментировал финал мужского турнира между сборными Франции и США, где американцы одержали победу со счетом 98:87.

Президент похвалил свою команду за впечатляющее выступление, назвав их путь невероятным и призвав гордиться достигнутыми успехами.