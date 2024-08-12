Жиров поделился впечатлениями от ничьей в матче "Ахмата" со "Спартаком"

Футболист на позиции защитника грозненского "Ахмата" Александр Жиров сообщил, что думает о ничьей в матче 4-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Он назвал эту игру тяжелой. (Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0).
"Мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко в таком матче, особенно после болезненного поражения от "Локомотива" в прошлом туре", — цитирует игрока "Чемпионат".
Жиров добавил, что матч со "Спартаком" станет для грозненцев переломным моментом. Теперь останется двигаться дальше.
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