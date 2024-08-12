Жиров поделился впечатлениями от ничьей в матче "Ахмата" со "Спартаком"

Жиров назвал ничью в матче "Ахмата" со "Спартаком" переломным моментом для грозненцев

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист на позиции защитника грозненского "Ахмата" Александр Жиров сообщил, что думает о ничьей в матче 4-го тура РПЛ с московским "Спартаком".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Он назвал эту игру тяжелой. (Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0).

"Мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко в таком матче, особенно после болезненного поражения от "Локомотива" в прошлом туре", — цитирует игрока "Чемпионат".

Жиров добавил, что матч со "Спартаком" станет для грозненцев переломным моментом. Теперь останется двигаться дальше.