В Дагестане проходит Всероссийский марафон "Земля спорта" на стадионе "Труд"

Региональный этап марафона "Земля спорта" стартует в Махачкале

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Сегодня в Дагестане начинается региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта", который пройдет 13 августа на стадионе "Труд" в Махачкале. Мероприятие проводится Министерством сельского хозяйства РФ в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Проект направлен на привлечение людей к занятиям спортом, популяризацию здорового образа жизни, создание условий для отдыха и развитие спортивной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

В марафоне участвуют представители 30 муниципальных районов республики, всего около 270 человек. Участники будут соревноваться в различных спортивных дисциплинах, включая легкую атлетику, и смогут сдать нормативы ГТО. Победители получат шанс выступить на Всероссийском этапе марафона, который пройдет в конце августа в Калининградской области.