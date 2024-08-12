В Дагестане проходит Всероссийский марафон "Земля спорта" на стадионе "Труд"

Сегодня в Дагестане начинается региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта", который пройдет 13 августа на стадионе "Труд" в Махачкале. Мероприятие проводится Министерством сельского хозяйства РФ в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Проект направлен на привлечение людей к занятиям спортом, популяризацию здорового образа жизни, создание условий для отдыха и развитие спортивной инфраструктуры.
В марафоне участвуют представители 30 муниципальных районов республики, всего около 270 человек. Участники будут соревноваться в различных спортивных дисциплинах, включая легкую атлетику, и смогут сдать нормативы ГТО. Победители получат шанс выступить на Всероссийском этапе марафона, который пройдет в конце августа в Калининградской области.
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