Эксперт Булгаков рассказал, что такое тренировки по системе Табата

Тренировки по системе Табата помогут быстро привести тело в тонус

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Система Табата предполагает короткую круговую тренировку, но главный ключ к успеху заключается в её интенсивности.

Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

Она названа в честь учёного Изуми Табата, который в 1990-х активно занимался исследованием высокоинтенсивных тренировок и доказал их эффективность в улучшении аэробных и анаэробных показателей.

Эксперт рассказал, кому подойдут такие тренировки. Табата — высокоинтенсивная интервальная тренировка, где за короткое время прорабатываются основные мышечные группы. Комплекс рассчитан примерно на 20 минут. Из них: 20 секунд — выполнение упражнения с максимальной скоростью и соблюдением техники. 10 секунд — отдых.

Необходимо заниматься четыре минуты, чередуя отдых и нагрузку (восемь повторений). Это будет один круг. Количество кругов зависит от физической формы. Отдых между кругами — одна минута.

"Табата будет полезна тем, кому необходимо быстро привести тело в тонус, придать ему красивую форму и достичь желаемых результатов, не тратя много времени", — цитирует фитнес-эксперта Никиту Булгакова "Чемпионат".

Важно, что такими тренировками могут заниматься только подготовленные люди.