В чём польза упражнения "свечка"? Рассказал тренер Ходырев

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, в чем польза упражнения "свечка".
Оно способствует притоку крови от нижней части тела к верхней — сердцу, лёгким и головному мозгу. Это улучшает питание клеток кислородом и полезными веществами, уменьшить отёчность в ногах.
"Берёзка" — популярное упражнение. Вы стоите на лопатках с вытянутыми вверх ногами, а руки упираются в поясницу. Оно помогает расслабиться и снять стресс Иногда можно встретить другие названия этого упражнения. В гимнастике — "свечка" или "берёзка", в йоге — "сарвангасана", — цитирует тренера "Чемпионат".
Ходырев заявил, что это упражнение также полезно для укрепления мышц, улучшения работы органов пищеварения, координации и баланса.
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