В чём польза упражнения "свечка"? Рассказал тренер Ходырев

Тренер Ходырев рассказал, как сделать упражнение "свеча"

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, в чем польза упражнения "свечка".

Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Оно способствует притоку крови от нижней части тела к верхней — сердцу, лёгким и головному мозгу. Это улучшает питание клеток кислородом и полезными веществами, уменьшить отёчность в ногах.

"Берёзка" — популярное упражнение. Вы стоите на лопатках с вытянутыми вверх ногами, а руки упираются в поясницу. Оно помогает расслабиться и снять стресс Иногда можно встретить другие названия этого упражнения. В гимнастике — "свечка" или "берёзка", в йоге — "сарвангасана", — цитирует тренера "Чемпионат".

Ходырев заявил, что это упражнение также полезно для укрепления мышц, улучшения работы органов пищеварения, координации и баланса.