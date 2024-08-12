Теннисист Алькарас рассказал, что его мечта сбылась на Олимпиаде в Париже

Теннисист Алькарас: для меня сбылась мечта поиграть бок о бок с Рафой

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Четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема" третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал об игре с теннисистом Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпийских играх-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook, CC BY 2.0

Напомним, соревнования завершились 11 августа.

"Это был отличный опыт — пообщаться с Рафой за пределами корта, узнать друг друга получше. Играть вместе было здорово, этого я точно никогда не забуду", — цитирует Алькараса "Чемпионат".

Он заявил, что для него сбылась мечта поиграть бок о бок с Надалем.

"Иногда, когда мы проигрывали, он всё равно был в позитивном ключе, говоря мне что-то вроде: "Прямо сейчас они почувствуют давление, и мы должны нагнетать его и забивать мячи, чтобы доставить им неприятности", — рассказал Алькарас.

В матче за выход в полуфинал Алькарас и Надаль со счётом 2:6, 2:4 проиграли теннисистам из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.