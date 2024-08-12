В "Родине" рассказали о состоянии футболиста Калмыкова

Футболист ФК "Родина" Амур Калмыков получил травму головы в столкновении с голкипером "Чайки".
Скорая медицинская помощь выехала прямо на поле, чтобы его госпитализировать. Сейчас Амур Калмыков остается в больнице, его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер команды Владимир Газзаев.
"Игрок вернется в Москву, как только получит разрешение врачей", — сообщил Газзаев.
Он добавил, что вся команда очень переживает за Калмыкова. Встреча состоялась на стадионе "Чайки" и закончился со счетом 2:2.
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