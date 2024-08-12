В "Родине" рассказали о состоянии футболиста Калмыкова

Тренер "Родины" Газзаев: угрозы жизни Калмыкова нет

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист ФК "Родина" Амур Калмыков получил травму головы в столкновении с голкипером "Чайки".

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Скорая медицинская помощь выехала прямо на поле, чтобы его госпитализировать. Сейчас Амур Калмыков остается в больнице, его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер команды Владимир Газзаев.

"Игрок вернется в Москву, как только получит разрешение врачей", — сообщил Газзаев.

Он добавил, что вся команда очень переживает за Калмыкова. Встреча состоялась на стадионе "Чайки" и закончился со счетом 2:2.