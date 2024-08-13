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Семак рассказал о травме игрока Вендела

Тренер Семак о травме Вендела: она появилась из-за грубого фола
0:54
Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о травме бразильского футболиста Вендела. Он получил повреждение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".

Тренер Семак о травме Вендела: она появилась из-за грубого фола
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, CC BY-SA 3.0

Встреча завершилась со счетом 1:0.

"К травме привело столкновение во время матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы. Это не мышечная травма", — цитирует тренера официальный сайт сине-бело-голубых.

Семак добавил, что сейчас медики определяют степень повреждения связки, игроку ещё предстоит дополнительная диагностика.

На счету Вендела в новом сезоне РПЛ шесть матчей, где он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Кстати, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 миллионов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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