Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о травме бразильского футболиста Вендела. Он получил повреждение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".
Встреча завершилась со счетом 1:0.
"К травме привело столкновение во время матча. Достаточно грубый фол. Он и стал определяющим в плане травмы. Это не мышечная травма", — цитирует тренера официальный сайт сине-бело-голубых.
Семак добавил, что сейчас медики определяют степень повреждения связки, игроку ещё предстоит дополнительная диагностика.
На счету Вендела в новом сезоне РПЛ шесть матчей, где он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Кстати, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 миллионов.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.