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Как заставить себя бегать по утрам: 5 простых трюков, которые работают безотказно

Как заставить себя бегать по утрам
1:13
Спорт

Утренние пробежки могут стать настоящим испытанием для тех, кто не привык к ранним подъемам и физической активности. Однако, есть несколько простых трюков, которые помогут вам сделать утренний бег привычкой и началом отличного дня.

Как заставить себя бегать по утрам
Фото: 500px.com by the Archive Team, CC BY 3.0

Утром время летит быстро, и каждое лишнее действие может стать поводом отказаться от пробежки. Разложите спортивную одежду и кроссовки рядом с кроватью еще вечером, чтобы утром осталось только одеться и выйти на улицу.

Не пытайтесь сразу пробежать марафон. Начните с коротких дистанций и постепенно увеличивайте расстояние. Пусть ваши первые пробежки будут всего по 5-10 минут, но главное — регулярность.

Перед сном и утром, просыпаясь, повторяйте себе, что вы хотите бегать и это приносит вам удовольствие. Это поможет настроиться на позитивный лад.

Договоритесь с другом или знакомым о совместных пробежках. Ответственность перед кем-то другим мотивирует не пропускать тренировки.

После пробежки наградите себя чем-то приятным — вкусным завтраком, чашкой ароматного кофе или просмотром любимого сериала. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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