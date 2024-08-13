Станкович: буду защищать футболистов "Спартака" до самой смерти

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович рассказал о проведённых им заменах и выборе стартового состава на игру 4-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом". Игра завершилась со счетом 0:0.
"Не буду комментировать замены. Вы можете оценивать состав и замены. Я ставлю ребят и буду защищать их до смерти", — заявил Станкович "Матч ТВ".
Он сказал, что не знает, что такое оптимальный стартовый состав и считает, что замены в ходе матча были хорошими. Кстати, после четырёх игр чемпионата России "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. При этом от "Зенита" московский клуб отстаёт на пять очков.
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