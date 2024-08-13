Президент ВФГБК Архипов отказался извиняться перед Ромасенко

Президент ВФГБК Архипов: может, я сказал резко, но Ромасенко я извинения не приношу

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент ВФГБК Евгений Архипов заявил, что извиняться перед каноисткой Олесей Ромасенко он не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Ранее он очень резко высказался в адрес спортсменки по итогам её выступления на Олимпиаде в Париже. Архипов объяснил причину этому.

"Я не выражался никак о ней. Может, я сказал резко. У журналистов, у читателей я прошу прощения. Только у них. Я не извиняюсь перед Олесей, сборная — это не детский сад. Сказал я, по сути, правильно. Время прохождения трассы у Олеси Ромасенко не улучшается очень давно. В финале в Токио Ромасенко была седьмой, за ней была канадка. В Париже эта канадка стала олимпийской чемпионкой, а где Олеся? Она не боролась на соревнованиях, не боролась на тренировках", — цитирует Архипова "Матч ТВ".

Дело в том, что на Олимпиаде Ромасенко не смогла выйти даже в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров. Из-за этого Архипов назвал её "никчемной спортсменкой".