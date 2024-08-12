Пушков высказался по поводу закрытия Олимпиады в Париже

Пушков: церемония закрытия ОИ сохранила скандальную стилистику

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Церемония закрытия Олимпиады в Париже оставила скандальную стилистику церемонии открытия. Так считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Напомним, что мероприятие проходило 11 августа на стадионе "Стад де Франс".

"Авторы церемонии обещали сошествие "Сына зари". Оно и спустилось — то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия сохранилась", — заявил Пушков.

Добавим, что Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в закрытии. Однако наши спортсмены туда не явились.