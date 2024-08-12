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Футболист Тюкавин рассказал о матче с "Зенитом"

Тюкавин о матче с "Зенитом": судья не дам нам бороться
0:47
Спорт

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ФК "Зенит".

Тюкавин о матче с "Зенитом": судья не дам нам бороться
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

У футболиста и после первого, и после второго тайма были вопросы к судье.

"От него были мелкие фолы и свистки непонятные — для чего это? Идёт борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего",- цитирует Тюкавина "РБ Спорт".

По словам футболиста, таким образом судья не давал игрокам бороться на поле.

Встреча "Зенита" с "Динамо" прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. ФК "Зенит" выиграл с минимальным счётом — 1:0.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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