Футболист Тюкавин рассказал о матче с "Зенитом"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ФК "Зенит".
У футболиста и после первого, и после второго тайма были вопросы к судье.
"От него были мелкие фолы и свистки непонятные — для чего это? Идёт борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего",- цитирует Тюкавина "РБ Спорт".
По словам футболиста, таким образом судья не давал игрокам бороться на поле.
Встреча "Зенита" с "Динамо" прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Ее обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. ФК "Зенит" выиграл с минимальным счётом — 1:0.
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