Паралимпийцы из Башкортостана готовы к соревнованиям — подробности об участниках

Восемь спортсменов из Башкортостана примут участие в Паралимпийских играх в Париже

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Восемь спортсменов из Башкирии примут участие в XVII Паралимпийских летних играх, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года, сообщает bash.news.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

В состав сборной вошли пловцы Богдан Мозговой, Аделина Разетдинова и Андрей Николаев, легкоатлеты Антон Кулятин, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова и её лидер Андрей Сафронов, а также представительница настольного тенниса среди лиц с интеллектуальными нарушениями Елена Прокофьева.

Напомним, что на прошлых Паралимпийских играх в Токио спортсмены из Башкортостана завоевали 12 наград, пять из которых были золотыми.

В Паралимпиаде-2024 примут участие 4 400 спортсменов со всего мира. Они будут соревноваться в 22 видах спорта.