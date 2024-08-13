Это простое правило поможет устранить боль в шее и спине при длительной поездке

Как правильно сидеть за рулём, чтобы не болела спина

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Крис Трембат рассказал, как правильно ездить за рулем автомобиля, чтобы не было боли в спине и шее. Особенно это правило нужно соблюдать, если вы едете на дальнее расстояние.

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"В отличие от письменного стола, где вы можете легко вытянуть ноги, нахождение в машине во время длительных поездок означает, что вы остаетесь в одном положении долгое время. Многие из нас уже ведут довольно сидячий образ жизни, и длительное сидение в машине, безусловно, может способствовать проблемам со спиной и шеей", — сказал эксперт.

Но есть способ, как избежать подобных проблем. Важно правильно сидеть за рулем, а именно прижав спину полностью к сидению. Так вы обеспечите хорошую поддержку спине, плечи будут расслаблены, если вы не будете горбиться.

Трембат добавил, что также важно время от времени останавливаться, чтобы иметь возможность размять ноги и шею.