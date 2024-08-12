Керем Актюркоглу на грани перехода в московский 'Спартак': детали сделки и зарплата

Керем Актюркоглу близок к переходу в "Спартак"

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Футболист Керем Актюркоглу, который ранее играл за турецкий "Галатасарай", близок к переходу в московский "Спартак". Согласно информации Milliyet, клубы договорились о годовой зарплате в размере 2,4 миллиона евро, что меньше, чем запрашивал сам игрок — три миллиона евро в год. Помимо основной зарплаты, Актюркоглу также будет получать бонусы. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В прошлом сезоне турецкой лиги полузащитник сыграл 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Он также является членом национальной сборной Турции с 2021 года. Ожидается, что переход Актюркоглу состоится в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0