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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравляют британскую сборную с окончанием Олимпиады 2024: видеообращение пары

Как принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали спортсменов на Олимпиаде
0:59
Спорт

Вчера принц Уильям и Кейт Миддлтон записали видеообращение, чтобы поздравить британскую сборную с успешным завершением Олимпийских игр 2024 года во Франции. Несмотря на то, что пара находится на летних каникулах и не смогла присутствовать на соревнованиях, они решили выразить свою поддержку соотечественникам.

Как принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали спортсменов на Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

В видео Кейт, выглядевшая свежо после недавнего лечения от рака, сказала: "От всех нас, кто смотрит дома, поздравляю сборную Великобритании". Принц Уильям добавил: "Вы сделали отличную работу, вы вдохновили нас всех".

В социальных сетях пользователи быстро откликнулись на новое видео, заметив, что принц Уильям выглядит серьёзным, а Кейт Миддлтон производит впечатление здоровой женщины. Принц и принцесса прервали свой отпуск, чтобы выполнить традиционную королевскую обязанность и поздравить спортсменов с их достижениями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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