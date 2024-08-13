В "Зените" рассказали, получает ли Глушенков в клубе миллионные бонусы, о которых пишет пресса

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал об адаптации нападающего Максима Глушенкова в команде и прокомментировал слухи о высоких бонусах за результативные действия.
Медведев отметил, что Максим успешно влился в коллектив и на поле, и в раздевалке, продемонстрировав свои футбольные способности и индивидуальную и командную работу.
По словам Медведева, бонусы за результативные действия предусмотрены для всех игроков атакующего профиля в "Зените", но их размеры отличаются от указанных в СМИ.
"Бонусы Глушенкова? В "Зените" есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому", — сказал Медведев в разговоре с "РИА Новости Спорт".
Максим Глушенков присоединился к "Зениту" в начале 2024 года. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.
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