В "Зените" рассказали, получает ли Глушенков в клубе миллионные бонусы, о которых пишет пресса

В "Зените" заверили, что бонусы Глушенкова "далеки от досужих публикаций"

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал об адаптации нападающего Максима Глушенкова в команде и прокомментировал слухи о высоких бонусах за результативные действия.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY 3.0

Медведев отметил, что Максим успешно влился в коллектив и на поле, и в раздевалке, продемонстрировав свои футбольные способности и индивидуальную и командную работу.

По словам Медведева, бонусы за результативные действия предусмотрены для всех игроков атакующего профиля в "Зените", но их размеры отличаются от указанных в СМИ.

"Бонусы Глушенкова? В "Зените" есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому", — сказал Медведев в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Максим Глушенков присоединился к "Зениту" в начале 2024 года. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.