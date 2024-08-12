Международный паралимпийский комитет рассмотрит заявки российских паралимпийцев

На этой неделе пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердит количество нейтральных паралимпийских спортсменов из России.
92 российских паралимпийца готовы принять участие в Паралимпиаде-2024. Заявки рассмотрит МПК. Решение об участии поступило от представителей легкой атлетики, плавания, настольного тенниса, триатлона и тхэквондо.
Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.
Ранее в Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 нейтральных спортсменов из России — теннисисты, каноисты и велосипедисты, одна батутистка и один пловец.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.