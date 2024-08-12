Международный паралимпийский комитет рассмотрит заявки российских паралимпийцев

92 российских паралимпийца готовы принять участие в Паралимпиаде-2024

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На этой неделе пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердит количество нейтральных паралимпийских спортсменов из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

92 российских паралимпийца готовы принять участие в Паралимпиаде-2024. Заявки рассмотрит МПК. Решение об участии поступило от представителей легкой атлетики, плавания, настольного тенниса, триатлона и тхэквондо.

Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.

Ранее в Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 нейтральных спортсменов из России — теннисисты, каноисты и велосипедисты, одна батутистка и один пловец.