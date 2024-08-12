Теннисист Андрей Рублёв улучшил позиции в рейтинге АТР

Появился обновлённый рейтинг, опубликованный Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), пишет "Чемпионат".
Рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер. Сербский теннисист Новак Джокович занял вторую строчку рейтинга, следом идет испанец Карлос Алькарас. Из россиян лучшую позицию занял Даниил Медведев — он на пятом месте. Андрей Рублёв поднялся с восьмого на шестое место.
Рейтинг АТР от 12 августа 2024 года:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 8770 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7950;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6995;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6355;
6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4615.
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