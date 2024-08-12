Теннисист Андрей Рублёв улучшил позиции в рейтинге АТР

Рейтинг АТР обновился

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Появился обновлённый рейтинг, опубликованный Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), пишет "Чемпионат".

Фото: flickr.com by JC, CC BY 2.0

Рейтинг возглавляет итальянец Янник Синнер. Сербский теннисист Новак Джокович занял вторую строчку рейтинга, следом идет испанец Карлос Алькарас. Из россиян лучшую позицию занял Даниил Медведев — он на пятом месте. Андрей Рублёв поднялся с восьмого на шестое место.

Рейтинг АТР от 12 августа 2024 года:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 8770 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7950;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6995;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6355;

6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4615.