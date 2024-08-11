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80% бегунов выбирают именно эти кроссовки для утренних тренировок

Для бега используйте кроссовки с хорошей амортизацией
1:20
Спорт

Выбор кроссовок для бега по утрам — ключевой момент, от которого зависит комфорт и безопасность тренировок. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

Для бега используйте кроссовки с хорошей амортизацией
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Если вы бегаете по асфальту или тротуарам, выбирайте кроссовки с хорошей амортизацией, чтобы снизить ударную нагрузку на суставы. Для бега по грунтовым дорожкам или паркам подойдут модели с более агрессивным протектором для лучшего сцепления.

Утренние пробежки могут быть достаточно длительными, поэтому важно выбирать кроссовки с мягкой, но поддерживающей амортизацией. Это особенно важно, если у вас высокий вес или склонность к травмам суставов.

Если у вас плоскостопие или гиперпронация, обратите внимание на кроссовки с дополнительной поддержкой свода стопы. Такие модели помогают правильно распределить нагрузку и предотвратить травмы.

Кроссовки должны плотно сидеть на ноге, но не сдавливать её. Оставьте небольшой запас (около 0,5-1 см) между носком и краем обуви, так как во время бега стопа немного увеличивается в размере.

Легкие модели подойдут для коротких быстрых пробежек, а более тяжелые с усиленной амортизацией — для длительных тренировок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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