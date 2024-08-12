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4 совета, которые помогут вам похудеть за короткий срок

Как эффективно худеть и не изнурять организм
1:14
Спорт

Подсчёт калорий

Для эффективного похудения важно не просто придерживаться диеты или следовать интервальному голоданию, стоит обязательно заниматься подсчетом употребляемых калорий и держать их в приемлемом дефиците.

Как эффективно худеть и не изнурять организм
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Исследование, опубликованное в прошлом году в Журнале Американской ассоциации сердца, показало, что подсчет калорий более эффективен для похудения, чем голодание в течение определенных периодов.

Добавление овощей и зелени в каждый прием пищи помогает чувствовать себя сытым и удовлетворенным, сохраняя при этом дефицит калорий.

Углеводы — это не зло

Те, кто придерживаются диеты, часто отрицательно относятся к углеводам, но на самом деле они не являются злом. Они, наоборот, необходимы для тренировок для поддержания энергии и максимальной эффективности.

Используйте приложения для достижения целей

Любые приложения для отслеживания достижения целей очень помогают не сбиться с пути. 

Физические упражнения 

Для эффективного похудения нужна любая физическая активность. Выбирайте то, что вам по душе, будь то тренажерный зал или танцы, плавание или фитнес. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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