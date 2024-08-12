Спортивные мероприятия Игр-2024 в Париже завершились, и знаменитый флаг с пятью кольцами передается следующему городу-организатору 2028 года, Лос-Анджелесу.
Игры 2028 года Лос-Анджелес примет в третий раз. Ранее Игры прошли в 1932 и 1984 годах.
Организаторы заявили, что проведение мероприятий не потребует никаких новых постоянных сооружений — будут задействованы имеющиеся объекты. Ожидается, что пляжный волейбол будет проводиться на настоящем пляже, чего не было в Париже. Студенческий городок Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе на лето превратят в деревню для спортсменов.
Перемещение зрителей, гостей представляет огромную проблему для организаторов — все надежды возлагаются на парк автобусов, так как масштабная модернизация железнодорожной сети провалилась, сообщает Los Angeles Times.
В программу Игр-2028 включены новые дисциплины: крикет, бейсбол, сквош, флаг-футбол, лакросс. Однако брейкинг, дебютировавший в Париже, не заявлен в программе Игр-2028. Для паралимпийцев предлагается параклимб.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.