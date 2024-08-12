Что известно об Играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе

Дан старт обратному отсчёту Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе

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Спортивные мероприятия Игр-2024 в Париже завершились, и знаменитый флаг с пятью кольцами передается следующему городу-организатору 2028 года, Лос-Анджелесу.

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Игры 2028 года Лос-Анджелес примет в третий раз. Ранее Игры прошли в 1932 и 1984 годах.

Организаторы заявили, что проведение мероприятий не потребует никаких новых постоянных сооружений — будут задействованы имеющиеся объекты. Ожидается, что пляжный волейбол будет проводиться на настоящем пляже, чего не было в Париже. Студенческий городок Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе на лето превратят в деревню для спортсменов.

Перемещение зрителей, гостей представляет огромную проблему для организаторов — все надежды возлагаются на парк автобусов, так как масштабная модернизация железнодорожной сети провалилась, сообщает Los Angeles Times.

В программу Игр-2028 включены новые дисциплины: крикет, бейсбол, сквош, флаг-футбол, лакросс. Однако брейкинг, дебютировавший в Париже, не заявлен в программе Игр-2028. Для паралимпийцев предлагается параклимб.